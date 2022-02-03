В красном жакете и балетках с бантиками: первый министр Шотландии на съемочной площадке

В красном жакете и балетках с бантиками: первый министр Шотландии на съемочной площадке

Никола Стерджен посетила репетицию предстоящей постановки "Сон в летнюю ночь" в Фестивальном театре.

Вчера, 2 февраля, Никола Стерджен посетила Шотландскую оперу, где встретилась с персоналом продакшн-студии в Глазго. Она побывала на репетиции предстоящей постановки "Сон в летнюю ночь" в Фестивальном театре в Глазго. Это первое культурное мероприятие в закрытом помещении после снятия ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.

На съемочной площадке министр появилась в красном приталенном жакете с черными пуговицами и черных прямых брюках.

Никола Стерджен / Getty Images

Наряд Стерджен сочетала с красными замшевыми балетками с бантами. На лице у политика была маска с шотландской клеткой.

Никола Стерджен / Getty Images

Но не всегда с аутфитами Николы было все хорошо. Однажды к журналистам она вышла в ободранных туфлях.

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