В красном жакете и блузке: первый министр Шотландии на встрече

Никола Стерджен обожает красный цвет, который часто добавляет в свои деловые луки.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен встретилась с персоналом Shelter Scotland в Эдинбурге, Шотландия. Там она послушала доклад первых советников об их работе по оказанию практической поддержки и советам людям, имеющим проблемы с жильем или бездомными.

На встрече политик появилась в красном приталенном жакете, красной блузке и черных брюках.

Никола Стерджен / Фото: Getty Images

Свой деловой аутфит она дополнила аккуратной укладкой, макияжем с черными стрелками и красной помадой и любимыми лаконичными серьгами.

Напомним, в июне Стерджен посетила вечеринку в саду во дворце Голируд в Эдинбурге. Там она продемонстрировала элегантный образ. На ней был розовый костюм, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с серебряными пуговицами.

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