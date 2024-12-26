В красном жакете и ботильонах на каблуках: деловой лук министра энергетики Франции

Политик выбрала для своего образа черный и красный цвета, которые выглядели гармонично.
В объективы фотографов попала министр энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше. Политик в этот момент шла на встречу в Межминистерский кризисный центр Министерства внутренних дел в Париже.
Ее деловой аутфит состоял из удлиненного красного жакета с одной пуговицей, черной водолазки и черных обтягивающих брюк.
Образ Агнес дополнила кожаными ботильонами на стойких каблуках. У нее были распущены волосы и оптические очки в красной оправе на лице.
Напомним, Брижит Макрон в стильном пальто и платке в цвет французского флага побывала на выставке.
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