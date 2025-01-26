В красном жакете и черном платье: стильный выход принцессы Дианы перед помолвкой с Чарльзом

Это фото было сделано 30 ноября 1980 года, за несколько месяцев до новостей о том, что наследник британского престола – принц Чарльз- женится.

Леди Диана Спенсер выходит из своей квартиры в Эрлс-Корте, где она жила с двумя подругами до своей помолвки со старшим сыном королевы Елизаветы II и переезда в Букингемский дворец.

В тот день Диана была одета в черное платье с поясом на талии и насыщенно-красный жакет. У нее была ее фирменная прическа, легкий макияж, в ушах золотые серьги-колечки, а в руках Диана несла сумку и ключи от автомобиля. Будущая на тот момент принцесса любила сама быть за рулем и часто пренебрегала правилами дорожного движения убегая от папарацци.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, Чарльз сделал предложение Диане 6 февраля 1981, а публично об этом дворец объявил 24 февраля того же года.

Принцесса Диана за рулем / Фото: Getty Images

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