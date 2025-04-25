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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В красном жакете и черной блузке: Урсула фон дер Ляйен приехала в Лондон

Глава Еврокомиссии выбрала для своего делового образа классические цвета.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с официальным визитом прибыла в Лондон. На Даунинг-стрит, 10 ее встретил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

/ © Associated Press

© Associated Press

Урсула появилась там в деловом образе в классических цветах. На ней был приталеный красный жакет, черная блузка со складками и черные прямые брюки.

Лук политик дополнила черными плотными колготами и черными туфлями с золотыми пряжками и на стойких каблуках.

/ © Associated Press

© Associated Press

У фон дер Ляйен был нежный макияж и любимые украшения – черные серьги-гвоздики в ушах и жемчужное ожерелье на шее.

/ © Associated Press

© Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем предстала в жакете цвета индиго и с сине-желтой лентой.

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