В красном жакете и черных брюках: стильная королева Летиция появилась на церемонии

Королева Испании начала рабочую неделю с нового выхода на публику.

Сегодня королева Летиция присутствовала на церемонии вручения помощи в области социальных действий от Фонда Мутуа Мадриленья в Мадриде.

По этому случаю королева надела красный короткий твидовый жакет с золотыми пуговицами, созданном женщинами ассоциации APRAMP, которая "защищает и продвигает права людей, пострадавших от торговли людьми и сексуальной эксплуатации". Жакет Летиция сочетала с черными брюками со стрелками и кожаными слингбэками на невысоких каблуках от Magrit.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева не впервые носит одежду, созданную женщинами этой ассоциации, что является прекрасным жестом солидарности, которым Ее Величество продемонстрировала свою безоговорочную поддержку. Ранее в похожем жакете, но только другого цвета и в брюках-кюлотах со стрелками Летиция посещала штаб-квартиру организации.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ свой королева дополнила серьгами в форме капли от бренда P de Paola и своим любимым кольцом Coreterno. У нее были распущены волосы и лаконичный макияж на лице.

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