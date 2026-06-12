В красном жакете и черных брюках: Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала свой фирменный деловой стиль

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Для официального мероприятия политик выбрала элегантный образ в своей любимой деловой эстетике.

Урсула появилась перед фотографами в красном однобортном жакете, светло-бежевой блузке со складками у горловины и классических черных брюках прямого силуэта, которые уже давно являются неотъемлемой частью гардероба фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула подчеркнула талию тонким черным поясом с металлической пряжкой. Образ она дополнила лаконичными черными туфлями на низких каблуках с золотистыми декоративными пряжками.

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Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Из украшений глава Еврокомиссии выбрала любимое жемчужное ожерелье на шее и минималистичные серьги. Волосы она традиционно уложила в аккуратную объемную прическу с легкими волнами, а макияж выполнила в естественной гамме.

Напомним, что фотографы запечатлели, как Урсула фон дер Ляйен принимала участие в церемонии курения аборигенов.

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