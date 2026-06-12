ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

В красном жакете и черных брюках: Урсула фон дер Ляйен продемонстрировала свой фирменный деловой стиль

Глава Еврокомиссии обожает носить яркие жакеты в своих деловых нарядах.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Для официального мероприятия политик выбрала элегантный образ в своей любимой деловой эстетике.

Урсула появилась перед фотографами в красном однобортном жакете, светло-бежевой блузке со складками у горловины и классических черных брюках прямого силуэта, которые уже давно являются неотъемлемой частью гардероба фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула подчеркнула талию тонким черным поясом с металлической пряжкой. Образ она дополнила лаконичными черными туфлями на низких каблуках с золотистыми декоративными пряжками.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Из украшений глава Еврокомиссии выбрала любимое жемчужное ожерелье на шее и минималистичные серьги. Волосы она традиционно уложила в аккуратную объемную прическу с легкими волнами, а макияж выполнила в естественной гамме.

Напомним, что фотографы запечатлели, как Урсула фон дер Ляйен принимала участие в церемонии курения аборигенов.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
148
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie