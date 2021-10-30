В красном жакете и цветочном платье с разрезом: беременная жена Бориса Джонсона сходила в Колизей

В красном жакете и цветочном платье с разрезом: беременная жена Бориса Джонсона сходила в Колизей

33-летняя Кэрри Джонсон любит носить демократические бренды.

В Италии проходит саммит G20 - это первая личная встреча лидеров крупнейших экономических государств с начала пандемии COVID-19.

Жены мировых лидеров в рамках встречи "большой двадцатки" посетили древний Римский Колизей в Италии. Среди них была и беременная жена премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона – Кэрри Джонсон.

Женщина выглядела очень стильно. На ней был красный жакет от Zara и черное платье длинны миди с цветочным красным принтом и высоким разрезом. Это платье Джонсон взяла в аренду в De La Vali. Кстати, она часто вещи не покупает, а берет в аренду. Аутфит Кэрри дополнила слингбэками Zara с плетением.

Кэрри Джонсон / Associated Press

Волосы она уложила в красивые локоны и надела на лицо черную маску.

Кэрри Джонсон / Associated Press

К слову, госпожа Джонсон любит красный цвет. Ее часто можно увидеть в нарядах этого цвета. К примеру, она выходила в свет в похожем красном жакете, а также в красном свободном платье.

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

Кэрри и Борис Джонсоны / Associated Press

Вместе с мужьями на саммит G20 приехали также первая леди США Джилл Байден и первая леди Франции Брижит Макрон.

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