В красном жакете и классической юбке: 85-летняя королева Соня приехала на выставку

Недавно 85-летняя норвежская королева встречалась с украинцами, которые временно живут в Осло, так как были вынуждены бежать из родной страны от войны, развязанной Россией.

Королева Соня / Фото: Getty Images

А вчера Ее Величество побывала на открытии выставки Кэрролла Данэма "Где я? Гравюры 1985–2022 годов" в Национальном музее в Осло.

Выглядела королева Соня прекрасно и элегантно. Она надела короткий красный жакет в сочетании с черной юбкой длины чуть ниже колен и была в черных колготах и балетках. На плече у королевы висела маленькая черная сумка на тонком ремешке, на шее было массивное ожерелье и такой же браслет на запястье. Также лук свой Соня дополнила еще несколькими браслетами, часами, макияжем с акцентом на губы и даже сделала маникюр.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы рассказывали вам про маникюр короля Чарльза III, который не очень следит за тем, как выглядят его ногти, а британцы при этом им восхищаются.

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