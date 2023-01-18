В красном жакете и рубашке с коровьим принтом: эффектный аутфит министра экономики Испании

Министр экономики Испании Надя Кальвино приняла участие во встрече министров финансов еврогруппы, которая состоялась в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Политик выбрала для себя эффектный деловой образ. Она надела элегантный бархатный красный жакет и стильную рубашку с коровьим принтом. В таком наряде Кальвино выглядела великолепно.

Надя Кальвино / Фото: Associated Press

Аутфит Надя дополнила жемчужными серьгами, нежным макияжем и укладкой с локонами.

Надя Кальвино / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Финляндии Санна Марин на Всемирном экономическом форуме в Давосе предстала в образе total black. Она скомбинировала водолазку с обтягивающими штанами.

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