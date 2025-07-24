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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

В красном жакете и с интересным ожерельем: министр иностранных дел Австрии на деловой встрече

Беата Майнль-Райзингер с рабочим визитом посетила США.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Беата Майнль-Райзингер

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер с официальным визитом приехала в Вашингтон, где встретилась с государственным секретарем США Марком Рубио.

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Там Майнль-Райзингер предстала в белых брюках, белой блузке с V-образным вырезом и драпировкой и в красном жакете, рукава которого она подкатила и продемонстрировала подкладку с принтом. Наряд политик дополнила черными лакированными туфлями на шпильках.

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Беата сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею - интересным разноцветным ожерельем с металлическими деталями, а на руках были кольца.

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

Беата Майнль-Райзингер / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
171
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