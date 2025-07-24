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В красном жакете и с интересным ожерельем: министр иностранных дел Австрии на деловой встрече
Беата Майнль-Райзингер с рабочим визитом посетила США.
Министр иностранных дел Австрии Беата Майнль-Райзингер с официальным визитом приехала в Вашингтон, где встретилась с государственным секретарем США Марком Рубио.
Там Майнль-Райзингер предстала в белых брюках, белой блузке с V-образным вырезом и драпировкой и в красном жакете, рукава которого она подкатила и продемонстрировала подкладку с принтом. Наряд политик дополнила черными лакированными туфлями на шпильках.
Беата сделала красивую укладку с локонами и макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом. Уши она украсила лаконичными серьгами, шею - интересным разноцветным ожерельем с металлическими деталями, а на руках были кольца.