В красном жакете и с медными тенями: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

В красном жакете и с медными тенями: пресс-секретарь Байдена выступила на брифинге

Джен Псаки сочетала в своем деловом аутфите красных верх и черный низ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном пресс-брифинге в Белом доме, в Вашингтоне, появилась в новом деловом аутфите.

На ней был красный жакет интересного кроя и с одной пуговицей, белый топ и черные прямые брюки.

Джен Псаки / Associated Press

Джен сделала аккуратную укладку с боковым пробором и макияж с медными тенями на веках. На лице у нее была темно-синяя маска.

Джен Псаки / Associated Press

Джен Псаки / Associated Press

Ранее Псаки вышла к журналистам в элегантном образе: в черном платье с кружевными рукавами.

Джен Псаки / Associated Press

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