В красном жакете и с отросшим маникюром: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на брифинге в Вашингтоне. Перед журналистами она предстала в деловом аутфите.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

На Карин был красный жакет, брюки и белый топ. На шее у пресс-секретаря были элегантное жемчужное ожерелье, а в ушах – милые серьги с жемчугом. Образ Жан-Пьер дополнила фирменными кудрями и макияжем с тенями медного оттенка.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

И все было бы хорошо, если бы не маникюр Карин, который выглядел некрасиво, так как гель-лак заметно отрос. Наверное, пресс-секретарь забыла или у нее не было времени его обновить.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Кстати, это не в первый раз, когда Карин приходит на работу с неряшливым маникюром.

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