В бордовом жакете и с ярким маникюром: датская кронпринцесса Мэри во время делового визита

Образ был сдержанным и элегантным, но все же, один необычный акцент мы в нем разглядели.

Кронпринцесса Мэри посетила организацию ЮНИСЕФ в Дании и побеседовала с сотрудниками. Этот визит был организован, поскольку Отдела снабжения организации празднует 60-летие в этом году.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Первоначально склад был построенный для упаковки аптечек для родильных домов и детских клиник, но превратился в логистический центр. Здесь находится самый большой склад гуманитарной помощи в мире.

Кронпринцесса для этого делового визита решила надеть довольно строгий лук. Мэри сочетала бордовый жакет от Alexander McQueen с черной водолазкой и черными широкими брюками.

Волосы Ее Королевское Высочество собрала волосы в высокий "конский" хвост, сделал лаконичный макияж, а в ушах у нее были серьги-пусеты. Интересной деталью образа также стал довольно яркий маникюр, выполненный фиолетовым лаком. Обычно королевские особы стараются не красить ногти столь яркими оттенками, например, принцесса Уэльская чаще вовсе не покрывает ногти никаким оттенком.

Маникюр кронпринцессы Мэри / Фото: Getty Images

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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