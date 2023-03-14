В красном жакете и с жемчужной подвеской: министр здравоохранения Швеции в Брюсселе

Ако Анкарберг Йоханссон гармонично сочетала в своем образе красный и черный цвета.

Министр здравоохранения Швеции Ако Анкарберг Йоханссон сегодня, 14 марта, прибыла на встречу министров здравоохранения ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе.

Там она появилась в деловом аутфите. Политик сочетала черные прямые брюки с красным жакетом с одной пуговицей и белой рубашкой. Обута Ако была в кожаные черные ботильоны на стойких каблуках.

Ако Анкарберг Йоганссон / Фото: Associated Press

Анкарберг Йоханссон сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и украсила шею жемчужной подвеской на цепочке.

Ако Анкарберг Йоганссон / Фото: Associated Press

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула стройную фигуру фиолетовым платьем. В таком луке она приняла участие в коалиционных переговорах в Таллинне.

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