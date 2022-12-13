В красном жакете и серьгах-пусетах: Урсула фон дер Ляйен на встрече с Макроном

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с рабочим визитом приехала во Францию. Она встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После чего они отправились на ужин с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Сторе, который состоялся в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон и Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Одета Урсула была в красный жакет с черными манжетами в мелкий красный горошек, который выглядел гармонично с черной блузкой и черными брюками. Наряд она дополнила черными туфлями.

Урсулу фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Шею политик украсила жемчужным ожерельем, а уши – серьгами-пусетами из жемчуга. Фон дер Ляйен сделала себе укладку с прикорневым объемом и нежный макияж с акцентом на бронзовых румянах.

Урсулу фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

На Макроне был черный костюм, белая рубашка и черный галстук.

Урсулу фон дер Ляйен и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, на саммите G20, состоявшемся в Нуса-Дуа, Урсула предстала в деловом образе, состоявшем из прямых черных брюк, белого топа и яркого жакета – розового с оранжевой клеточкой.

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