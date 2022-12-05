В красном жакете и шляпе: яркая королева Маргрете II посетила службу

Служба прошла в честь золотого юбилея правления королевы Маргрете II после восшествия на престол 14 января 1972 года. На мероприятие Ее Величество приехала в ярко-красном жакете под которое надела темно-бордовое платье прямого силуэта, двухцветную шляпу в тон и обула туфли из замши на танкетке.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В руках королева несла букет подаренных ей цветов и кожаные перчатки, а на плече у нее висела сумка, тоже идеально подобранная под тон наряда. На груди у монарха была пришпилена брошка, в ушах сверкали серьги с темными бордовыми камнями, королева была в очках и нанесла на губы яркую помаду. Маргрете II приветствовала собравшуюся публику и махала людям рукой.

Отметим, имя королевы Дании сейчас на слуху из-за того, что она решила с 1 января 2023 года лишить титулов своих внуков, правда не всех. Ее старший сын кронпринц Фредерик недавно впервые прокомментировал решение матери - королевы Маргрете II.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

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