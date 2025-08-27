В красном жакете и юбке цвета капучино: новый лук королевы Мэри во время ее морского круиза

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Реклама

Их величества король Фредерик X и королева Мэри приветствовали прохожих во время визита в коммуну Лесе в рамках летнего путешествия королевской пары на борту королевского судна «Даннеброг».

Ее Величество королева для нового появления на публике выбрала лук в теплых оттенках, дополнив его красный контрастным жакетом. Мэри была в белой рубашке, бежевом кардигане, юбке-макси цвета капучино и балетках нюдового оттенка с белыми носами. Стильный лук королева дополнила красным жакетом и плетенной сумкой через плечо. Также она надела очки с кофейной оправой, серьги-висюльки и несколько колец на пальцы.

Король Фредерик X и королева Мэри / © Getty Images

Король Фредерик X надел клетчатую рубашку в сочетании с песочным пиджаком и коричневыми брюками с черным кожаным поясом, а обут был в коричневые кожаные ботинки. Королевская чета махала руками публике, которая их тепло приветствовала.

Реклама

Ранее мы показывали, как королевская чета посетила пляж Рабьерг-Майл, где встретились с детьми из организации «Юные рейнджеры», которые рассказали им о жизни в сообществе и о том, как они знакомятся с природой.