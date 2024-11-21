В красном жакете и юбке в складку: принцесса Анна посетила торжественное мероприятие

Королевская принцесса Анна, как самая трудолюбивая королевская особа, посетила новое рабочее мероприятие.
Она прибыла на открытие моста Gull Wing Bridge в Лоустофте, графство Саффолк, самого большого в мире разводного моста, поднятого с помощью гидравлических цилиндров.
74-летняя принцесса выбрала для появления на публике яркий аутфит, состоящий из красного жакета, клетчатой юбки в складку и бежевого пальто с коричневым воротником. Обута Анна была в черные высокие сапоги из замши на невысоких каблуках. В руках она держала кожаную сумку и была в кожаных перчатках.
Принцесса дополнила свой образ золотой брошью в виде лошади, в ушах у нее сверкали жемчужные серьги-гвоздики, она сделала свою фирменную прическу и немного подчеркнула губы яркой помадой.
Напомним, ранее мы вспоминали, как принцесса Анна стала первой королевской особой, решившейся на развод.
Читайте также: