В красном жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Реклама

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на еженедельное заседание Коллегии комиссаров в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Ее запечатлели, когда она шла вместе с главой внешней политики Европейского Союза Кайей Каллас.

Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас / © Associated Press

Урсула была одета в красный однобортный жакет, бежевую блузку со складками и классические черные брюки с кожаным поясом. Аутфит политик дополнила черными плотными носками и черными туфлями с золотой фурнитурой.

Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас / © Associated Press

У фон дер Ляйен была аккуратная укладка, макияж с розовой помадой, серьги-гвоздики с черными камнями в ушах и любимое жемчужное ожерелье на шее.

Реклама

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в коралловом жакете приехала на встречу с Трампом и Зеленским.