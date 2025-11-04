- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
В красном жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен в штаб-квартире ЕС в Брюсселе
Глава Еврокомиссии любит носить яркие деловые жакеты.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла на еженедельное заседание Коллегии комиссаров в штаб-квартире ЕС в Брюсселе. Ее запечатлели, когда она шла вместе с главой внешней политики Европейского Союза Кайей Каллас.
Урсула была одета в красный однобортный жакет, бежевую блузку со складками и классические черные брюки с кожаным поясом. Аутфит политик дополнила черными плотными носками и черными туфлями с золотой фурнитурой.
У фон дер Ляйен была аккуратная укладка, макияж с розовой помадой, серьги-гвоздики с черными камнями в ушах и любимое жемчужное ожерелье на шее.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в коралловом жакете приехала на встречу с Трампом и Зеленским.