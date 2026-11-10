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Дата публикации
Категория
Общество
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В красном жакете с золотыми пуговицами: Джорджа Мелони поразила эффектным луком на торжественной церемонии

Глава итальянского правительства выбрала для официального мероприятия элегантный образ в классическом стиле с ярким акцентом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила торжественную церемонию возложения венков к Могиле Неизвестного солдата у памятника Витториано (Altare della Patria) в Риме. Мероприятие состоялось по случаю Дня национального единства и вооруженных сил Италии.

На официальном мероприятии политик продемонстрировала элегантный деловой образ, главным акцентом которого стал ярко-красный двубортный жакет. Он имел приталенный силуэт, острые лацканы, прорезные карманы и два ряда золотистых пуговиц. Манжеты рукавов также были украшены декоративными золотистыми пуговицами.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Красный жакет Джорджа сочетала с белой блузкой и черными широкими брюками со стрелками. Дополнили ее аутфит черные остроносые туфли на каблуках. К лацкану наряда она прикрепила небольшую голубую брошь в форме цветка.

Мелони сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс, а губы накрасила яркой красной помадой.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

На фоне других политиков, которые в основном были одеты в сдержанные костюмы темных оттенков, Джорджа выглядела особенно ярко. В своем насыщенно-красном жакете она выделялась среди серой массы официальных лиц, словно яркий цветок.

Напомним, Джорджа Мелони в черном костюме, с локонами и на шпильках встретила президента Чили в Риме.

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