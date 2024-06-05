В красном жилете и бежевых брюках: королева Летиция в аэропорту Гватемалы

Королева Испании прибыла в международный аэропорт Ла Аврора в Гватемале и пробудет в стране три дня.

Королева Летиция совершает трехдневную поездку в Гватемалу, чтобы узнать о различных проектах испанского сотрудничества в стране. Это девятая поездка Ее Величества, чтобы продемонстрировать программы испанского сотрудничества в областях, считающихся приоритетными.

Королева была запечатлена в аэропорту в белой рубашке и бежевых прямых брюках, обута в белые кеды Vivobarefoot, сделала легкий макияж и распустила волосы, а из украшений надела серьги-пусеты и свое любимое кольцо Coreterno.

В Гватемале Летиция обратит внимание на три основных направления в работе - образование, расширение прав и возможностей женщин и недоедание. Сегодня королеву ожидает официальное приветствие в Национальном дворце культуры первой леди Гватемалы Лукресией Пейнадо. После планируется совещание по проблемам психического здоровья и встреча с членами Испанского офиса сотрудничества в Испанском культурном центре.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Позже Летиция посетит строящуюся школу Escuela Taller del Norte. Словом, выходов будет много и королевских образов тоже. Ждем с нетерпением.

Напомним, ранее мы показывали образы королевы Летиции в кедах, которые она носит практически не снимая.

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