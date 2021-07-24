В красной блузе и брюках-палаццо: королева Рания продемонстрировала новый образ на встрече в Вашингтоне

В красной блузе и брюках-палаццо: королева Рания продемонстрировала новый образ на встрече в Вашингтоне

Королева Иордании Рания с супругом - королем Абдаллой II – и их сыном - 27-летним наследным принцом Хуссейном - прибыли с официальным визитом в США.

В третий и последний день своего пребывания в столице Америки королевская семья встретилась с рядом влиятельных представителей аналитических центров страны. В ходе встречи обсуждались региональные события и позиция Иордании по различным вопросам и региональным кризисам, а также вопросы партнерства между Иорданией и США.

Для деловой встречи королева Рания выбрала красную блузу с длинными рукавами и небольшой плиссировкой на груди, которую сочетала с черными брюками-палаццо, тоже с плиссировкой, и двухцветной сумкой с ручкой-цепочкой. На лице Ее величества был элегантный макияж.

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Напомним, что ранее они впервые встретились с президентом страны Джо Байденом и его женой Джилл Байден. Встреча прошла в Белом доме.

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Стиль королевы Рании (18 фото)

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