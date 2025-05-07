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В красной блузе и юбке с принтом: королева Матильда приехала с визитом в университет
Королева Бельгии посетила новое рабочее мероприятие в Левене.
Королева Матильда и ректор Левенского католического университета Люк Сельс побывали на научном симпозиуме, организованном Левенским католическим университетом (KUL) по случаю 20-летия исследовательской программы по раку и беременности.
На эту встречу королева приехала в темно-красной блузе с V-образным вырезом на декольте и юбке длины чуть ниже колен с контрастным принтом. Королева подобрала к образу замшевые туфли-лодочки на каблуках в тон и дополнила образ несколькими золотыми браслетами, помолвочным кольцом с сапфиром, серьгами-кольцами небольшого размера и красным клатчем.
У Матильды был натуральный дневной макияж и классическая прическа.
Напомним, на днях королева Матильда в красном платье и золотых украшениях посетила церемонию в Брюсселе.