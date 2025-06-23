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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В красной блузе, прикрывающей живот: как сейчас выглядит беременная принцесса Люксембургская Александра

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори посетили торжественные мероприятия в Люксембурге.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / © Getty Images

Пара, которая недавно объявила о том, что ждут второго ребенка, посетили торжества в преддверии празднования Национального дня на площади Гийома в Люксембурге.

Принцесса была одета в красную удлиненную блузу, которая отлично скрывала живот и темно-синие узкие брюки-дудочки и обута в золотистые босоножки на устойчивых каблуках. Она собрала волосы в одну косу на бок, надела серьги-висюльки, на шее у нее было золотое колье с цветком и несколько колец на пальцах.

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / © Getty Images

Принцесса Люксембургская Александра и Николя Багори / © Getty Images

Супруг принцессы Николя Багори был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и галстук цвета баклажан.

Напомним, в мае 2024 года у Александры и Николя родилась дочь, которой дали имя Виктория. Пол второго ребенка пары остается неизвестным и так будет, скорее всего, до самого его рождения, которое ожидается судя по всему летом.

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