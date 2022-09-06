В красной блузке и брюках со стрелками: эффектная Меган Маркл выступила на саммите в Манчестере

Герцог и герцогиня Сассекские вчера вечером приняли участие в саммите One Young World Summit в Манчестере, поддерживая организацию, советником которой Меган является с 2014 года.

В выходные чета Сассекских прилетела в Великобританию на коммерческом рейсе. А вчера появились на первом совместном мероприятии - саммите One Young World Summit в Манчестере.

Днем Меган и Гарри участвовали в закрытом круглом столе, где обсуждались вопросы гендерного равенства. А вечером были встречены овациями на церемонии открытия мероприятия.

41-летняя герцогиня Сассекская появилась на публике в красной блузке и брюках со стрелками от экологичного бренда Another Tomorrow и дополнила свой образ туфлями от Aquazzura.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

Образ Меган дополнила золотыми серьгами-кольцами от Tabayer Oera, несколькими украшениями на пальцах, вечерним макияжем, а волосы собрала в хвост.

Выступая с речью на саммите, Меган сказала:

Меган в Манчестере / Фото: Associated Press

"Очень приятно вернуться в Великобританию, и очень приятно вернуться со всеми вами в One World". Возвращаясь к своей истории с организацией, в которой она работала советником с 2014 года, герцогиня сказала, что она была "наверное, во многом похожа на каждого из вас", когда впервые вступила в нее: "молодая, амбициозная, отстаивающая то, что я глубоко и глубоко верила", - говорит Меган, пишет People.

Размышляя о чувстве неуверенности в себе, Меган с любовью вспомнила посещение флагманского мероприятия One Young World в Оттаве в 2016 году и Лондоне в 2019 году.

"К тому моменту можно сказать, что моя жизнь довольно сильно изменилась. Теперь я вышла замуж и стала мамой", — сказала она под аплодисменты публики.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

"Мое мировоззрение расширилось в геометрической прогрессии, когда я увидела мировое сообщество глазами моего ребенка, и я спрашивала: "Что это за мир, который он хотел бы принять?" и "Что мы можем сделать, что я могу сделать, чтобы сделать его лучше?" - сказала Меган.

Завершая свою речь, Меган сказала, что для нее было честью встать сегодня перед сообществом и вместе с ним.

"Я в восторге от того, что мой муж может присоединиться ко мне на этот раз, чтобы воочию увидеть и засвидетельствовать мое уважение к этой невероятной организации и всему, что она обеспечивает, а также выполняет", — сказала Меган с улыбкой. "One Young World был неотъемлемой частью моей жизни за столько лет до того, как я встретил его, поэтому, чтобы снова встретиться здесь, на британской земле, с ним рядом со мной, все кажется логичным", - подытожила герцогиня.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

По данным организации, с момента запуска в 2009 году сообщество One Young World выросло до сети из более чем 13 700 послов, а их проекты затронули 35,8 миллиона человек по всему миру.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

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