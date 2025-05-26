В красной блузке и брюках в тон: яркая княгиня Шарлин посетила гонки в Монако

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Княгиня была в этот день одета в ярко-красную полосатую блузку, красные брюки со стрелками и обута в красные туфли-лодочки на каблуках. Образ Шарлин дополнила цветочными серьгами и крупными черными солнцезащитными очками.

Князь Альбер II появился на мероприятии в темно-синем пиджаке, песочных брюках, белой рубашке и синем галстуке в принт, а обут в кожаные туфли.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

В Instagram монакской княжеской семьи также поделились видео с мероприятия.

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Также ранее мы показывали, что Шарлин и Альбер посетили один из дней гонки Формулы 1 в Монако.

Княгиня Шарлин / © Getty Images