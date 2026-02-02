ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
39
Время на прочтение
1 мин

В красной блузке и черных брюках: стильная королева Мэри посетила матч по гандболу

Королева Мэри присутствовала на трибунах в Хернинге в воскресенье вечером, наблюдая за финалом чемпионата Европы по гандболу среди мужчин между командами Дании и Германии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Getty Images

Супруга короля Фредерика X присутствовала на финале чемпионата Европы по гандболу среди мужчин болея за команду Дании, которая впервые за более чем десятилетие стали чемпионами Европы, одержав победу со счетом 34-27 на домашнем стадионе в Хернинге.

Мэри выглядела стильно в красной блузке La Bagatelle, черных брюках с красным тонким поясом, дополнив образ очками Gucci и даже держа в руках шарф с надписью «DANMARK», демонстрируя свою поддержку и золотых серьгах-кольцах Dulong Fine Jewelry.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

«Поздравляю с великолепной золотой медалью чемпионата Европы и поздравляю мужскую команду с тем, что теперь она может называть себя олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и Кубка мира. Это абсолютно фантастическое выступление», — написала после игры в королевском Instagram Мэри.

Королева сидела в ложе на стадионе в сопровождении своего личного секретаря Генриетты Эллерман-Кингомбе и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

Напомним, недавно мы рассказывали, как королева Мэри вдохновилась образом принцессы Кейт, собираясь на мероприятие.

Дата публикации
Количество просмотров
39
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie