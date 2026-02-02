В красной блузке и черных брюках: стильная королева Мэри посетила матч по гандболу

Королева Мэри / © Getty Images

Супруга короля Фредерика X присутствовала на финале чемпионата Европы по гандболу среди мужчин болея за команду Дании, которая впервые за более чем десятилетие стали чемпионами Европы, одержав победу со счетом 34-27 на домашнем стадионе в Хернинге.

Мэри выглядела стильно в красной блузке La Bagatelle, черных брюках с красным тонким поясом, дополнив образ очками Gucci и даже держа в руках шарф с надписью «DANMARK», демонстрируя свою поддержку и золотых серьгах-кольцах Dulong Fine Jewelry.

Королева Мэри / © Getty Images

«Поздравляю с великолепной золотой медалью чемпионата Европы и поздравляю мужскую команду с тем, что теперь она может называть себя олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы и Кубка мира. Это абсолютно фантастическое выступление», — написала после игры в королевском Instagram Мэри.

Королева сидела в ложе на стадионе в сопровождении своего личного секретаря Генриетты Эллерман-Кингомбе и премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

