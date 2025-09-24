В красной блузке и прозрачной ажурной юбке: яркая принцесса Мария-Олимпия на показе Gucci

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия появилась на красной дорожке перед показом коллекции Gucci сезона весна-лето 2026 во время Недели моды в Милане в Палаццо Меццанотте.

29-летняя выбрала для очередного выхода в свет красную блузку с высокой горловиной и объемными рукавами и ажурную юбку-карандаш голубого и красного цветов, которая слегка просвечивалась. Лук принцессы был дополнен серым поясом от Gucci и лаковыми черными босоножками на каблуках. Мария-Олимпия сделала классическую укладку и легкий макияж на лице, также у нее был светлый маникюр и золотой браслет на запястье.

Принцесса Мария-Олимпия / © Getty Images

Несколько дней назад королевская особа посещала вечеринку после показа коллекции Burberry сезона лето- 2026 в рамках Недели моды в Лондоне, там девушка блистала в сером макси-платье с поясом на талии и накидкой, дополнив лук миниатюрной белой сумкой и мюлями на каблуках от Burberry.

