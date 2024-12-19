В красной блузке и юбке с цветами: королева Летиция с мужем посетила встречу во дворце в Мадриде

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на торжественном мероприятии в Королевском дворце в Мадриде.
Их Величества посетили встречу патроната Фонда принцессы Жироны.
Встреча, которая проводится каждый год примерно в это время, и Летиция продемонстрировала даже тот же образ, что и на прошлогоднем мероприятии.
На ней была красная блузка из шелка с драпированным вырезом от Hugo Boss, которую она сочетала с черной юбкой-карандашом с крупными вышитыми цветами от Carolina Herrera. Талию Летиции подчеркивал пояс от Burberry, а обута она была в черные замшевые сапоги на каблуках.
Королева Летиция предпочла оставить волосы распущенными и зачесать их прямо, а макияж ее был выполнен в классических любимых оттенках. У нее на пальце было любимое кольцо Coreterno, а в ушах серьги-пусеты из золота.
Король Филипп VI облачился в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в принт.
Недавно мы рассказывали, как королева Летиция оконфузилась во время недавней поездки в Италию.
Читайте также:
- Была как девочка: королева Летиция посетила театр в Неаполе в очаровательном вечернем наряде
- В черном наряде и серьгах с черными бриллиантами: королева Летиция и король Филипп VI на приеме в Италии
- В пудровом костюме из твида: королева Летиция продемонстрировала новый лук в Италии