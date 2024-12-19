В красной блузке и юбке с цветами: королева Летиция с мужем посетила встречу во дворце в Мадриде

Королева Летиция и король Филипп VI присутствовали на торжественном мероприятии в Королевском дворце в Мадриде.

Их Величества посетили встречу патроната Фонда принцессы Жироны.

Встреча, которая проводится каждый год примерно в это время, и Летиция продемонстрировала даже тот же образ, что и на прошлогоднем мероприятии.

На ней была красная блузка из шелка с драпированным вырезом от Hugo Boss, которую она сочетала с черной юбкой-карандашом с крупными вышитыми цветами от Carolina Herrera. Талию Летиции подчеркивал пояс от Burberry, а обута она была в черные замшевые сапоги на каблуках.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиция предпочла оставить волосы распущенными и зачесать их прямо, а макияж ее был выполнен в классических любимых оттенках. У нее на пальце было любимое кольцо Coreterno, а в ушах серьги-пусеты из золота.

Король Филипп VI облачился в темно-синий костюм в полоску, белую рубашку и голубой галстук в принт.

Недавно мы рассказывали, как королева Летиция оконфузилась во время недавней поездки в Италию.

Королева Летиция в Италии / Фото: Getty Images

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