В красной куртке и брюках с накладными карманами: княгиня Шарлин посетила спортивное мероприятие

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ежегодный забег «Без финиша» проводится организацией Children & Future, а в этом году его покровителями стали князь Альбер и княгиня Шарлин. За каждый километр, пройденный бегунами или прошедшими пешком по трассе, Children & Future жертвует 1 евро на поддержку проектов помощи больным или нуждающимся детям.

На мероприятии Шарлин появилась в красной куртке своего фонда, под которую надела черную футболку и брюки с накладными карманами Louis Vuitton и обула черные кроссовки Hermes. Она собрала волосы в прическу, сделала очень легкий макияж со стрелками на веках и надела серьги-гвоздики из жемчуга.

А на прошлой неделе, напомним, княжеская чета Монако приняла участие в традиционной раздаче подарков Красного Креста в Монако, где Шарлин появилась в кашемировом свитере с высокой горловиной верблюжьего цвета, подобрала пальто такого же оттенка и широкие белые брюки со стрелками.

