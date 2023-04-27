В красной куртке и джинсах-скинни: принцесса Уэльская полазила по горам

Принц Уильям и его жена - принцесса Кейт - вернулись в горы Уэльса, чтобы развлечься перед коронацией короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Сегодня днем Кейт и Уильям оделись потеплее и отправились вместе с горно-спасательной командой Центральных маяков, которые рискуют своей жизнью, помогая обезопасить пешеходов и альпинистов, на близлежащий горный хребет.

Принц и принцесса Уэльские в Мертир-Тидвиле, Уэльс / Фото: Associated Press

Принц и принцесса Уэльские не упустили возможности принять участие в тренировочных мероприятиях, таких как спуск по канату, медицинские упражнения и демонстрация спасения поисковыми собаками, и познакомились с бордер-колли команды, Киззи и Кэсси.

Кейт и Уильям посещают сегодня Уэльс, чтобы отпраздновать 60-летие службы спасения в горах Central Beacons и встретиться с членами местного сообщества.

Принцесса Уэльская в Мертир-Тидвиле, Уэльс / Фото: Associated Press

После совместной работы с экспертами 40-летний принц Уильям, покровитель горно-спасательных служб Англии и Уэльса, и принцесса Кейт встретились с нынешними волонтерами, чтобы узнать об их роли и опыте в спасательных операциях.

Принцесса Уэльская в Мертир-Тидвиле, Уэльс / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская в Мертир-Тидвиле, Уэльс / Фото: Associated Press

Кэтрин была одета в красную куртку Mountain Equipment, джинсы от G-Star Raw и удобные ботинки Berghaus. На голове у принцессы была бейсболка от Asos, а в ушах - серьги от Accessorize с одной мелкой жемчужиной. Принцесса охотно надела на себя специальное снаряжение и отправилась на тренировку.

Принцесса Уэльская в Мертир-Тидвиле, Уэльс / Фото: Associated Press

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