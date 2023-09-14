В красной шляпе и полосатом пальто: яркая королева Маргрете II вышла в свет

83-летняя королева Дании появилась на публике, как всегда, в ярком луке.

Маргрете II, которая восседает на датском троне уже более 50 лет, неустанно исполняет свой королевский долг. На днях монарх посетила ратушу муниципалитета Аллерод в Дании.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева прибыла туда в полосатом пальто, к которому подобрала что-то красное под низ, шляпу в тон, кожаные перчатки и черную сумку от Chanel. Маргрете II очень любит аксессуары этого французского бренда.

Ногти королевы в этот раз были накрашены темно-красным лаком, в ушах у нее были серьги в форме сердец, а на груди пришпилена золотая брошка. Маргрете неизменно была с тростью и в обуви без каблуков.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

А буквально на прошлой неделе королева встречалась с датской актрисой Конни Нильсен. В тот день на Ее Величестве был красный клетчатый жакет, под которым была белая кофта и подобрана ему в тон красная юбка длины миди.

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