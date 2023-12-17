В красной водолазке и сером жакете: новый выход княгини Шарлин

Князь Альбер II и княгиня Шарлин приветствовали Свет Мира из Вифлеема во княжеском дворце в Монако.

На мероприятии Ее Светлость Шарлин появилась в двубортном шерстяном жакете от Dries Van Noten, стоимостью 1620 долларов под которым была красная водолазка и к которому княгиня подобрала черные брюки.

У Шарлин была ее фирменная укладка, легкий дневной макияж на лице и серьги-гвоздики с бриллиантами в ушах. На пальце у нее сверкало помолвочное кольцо с грушевидным бриллиантом.

Князь Альбер II тоже был в темно-синем костюме, белой рубашке и в светлом галстуке.

Также на днях мы показывали выход княгини Шарлин на праздничном мероприятии в Монако, где она также появилась в брюках и в длинном пальто.

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