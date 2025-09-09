ТСН в социальных сетях

В красных футболках-поло и с рюкзаками за спиной: дети княгини Шарлин вернулись в школу

Княгиня Монако Шарлин и ее супруг князь Альбер II отвели своих двоих детей в школу.

Ольга Кузьменко
Князь Альбер и княгиня Шарлин с детьми

Князь Альбер и княгиня Шарлин с детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

В Instagram княжеская чета поделилась фотографиями первого школьного дня принца Жака и прицнессы Габриэллы, учеба который началась 8 сентября.

«В этот понедельник утром наследный принц Жак и принцесса Габриэлла вернулись в школу. Их ждет новый учебный год, полный открытий, дружбы и приключений.

Князь Альбер и княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер и княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья желает всем ученикам княжества прекрасного начала учебного года!», — написано под снимками авторства Микаэля Алези, которыми поделился дворец.

Дети были одеты в красные футболки-поло (элемент их школьной формы), Жак был в синих джинсах и белых кроссовках, а его сестра Габриэлла — синей юбке в складку и черных кожаных балетках. За спинами у детей были большие рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями.

Принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Их мама княгиня Шарлин надела в этот день белую рубашку и темно-синие брюки, а обута была в коричневые босоножки на платформе от Ralph Lauren. Она соблала волосы в прическу и сделала легкий макияж.

Князь Альбер II носил темно-синий пиджак, светло-голубую рубашку и светлые брюки в сочетании с кожаными туфлями.

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Instagram княжеской семьи Монако

Напомним, ранее мы писали, что дети Кейт и Уильяма Уэльских на этой неделе также вернулись за школьные парты.

