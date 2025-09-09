- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
В красных футболках-поло и с рюкзаками за спиной: дети княгини Шарлин вернулись в школу
Княгиня Монако Шарлин и ее супруг князь Альбер II отвели своих двоих детей в школу.
В Instagram княжеская чета поделилась фотографиями первого школьного дня принца Жака и прицнессы Габриэллы, учеба который началась 8 сентября.
«В этот понедельник утром наследный принц Жак и принцесса Габриэлла вернулись в школу. Их ждет новый учебный год, полный открытий, дружбы и приключений.
Княжеская семья желает всем ученикам княжества прекрасного начала учебного года!», — написано под снимками авторства Микаэля Алези, которыми поделился дворец.
Дети были одеты в красные футболки-поло (элемент их школьной формы), Жак был в синих джинсах и белых кроссовках, а его сестра Габриэлла — синей юбке в складку и черных кожаных балетках. За спинами у детей были большие рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями.
Их мама княгиня Шарлин надела в этот день белую рубашку и темно-синие брюки, а обута была в коричневые босоножки на платформе от Ralph Lauren. Она соблала волосы в прическу и сделала легкий макияж.
Князь Альбер II носил темно-синий пиджак, светло-голубую рубашку и светлые брюки в сочетании с кожаными туфлями.
Напомним, ранее мы писали, что дети Кейт и Уильяма Уэльских на этой неделе также вернулись за школьные парты.