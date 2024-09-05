В красных кожаных штанах: дерзкий наряд принцессы Дианы, который вы точно не видели

Это был совершенно не типичный наряд для супруги принца, но этот стиль ей очень шел.

Все привыкли к тому, что Диана, принцесса Уэльская, когда вышла замуж за принца чарльза появлялась на публике исключительно в элегантных костюмах, гламурных платьях с рюшами и необычных шляпках. Однако бывали случаи, когда она позволяла себе пойти в отрыв.

В 1987 году принцессу заметили вечером в Лондоне, когда она покидала мюзикл "Призрак Оперы", который ставили в Театре Ее Величества.

В тот день она надела совсем не вечернее платье, а дерзкие красные кожаные штаны с высокой посадкой. Носила она их в сочетании с полосатой блузой, капроновыми колготками и черными туфлями на невысоких каблуках.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Дополняли ее образ черный сатиновый бомбер, лаконичная сатиновая сумочка на длинном ремешке и черные серьги-клипсы.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Такие наряды она надевала не часто, но выглядела в них действительно отлично. Спустя несколько лет она стала более раскованной в плане моды и даже появлялась на улице в велосипедках, кроссовках и футболках с принтами.

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