В красочной юбке и блузке с V-образным вырезом: королева Летиция на торжественном событии в Гранаде

Королева Летиция и ее муж – король Филипп VI – приняли участие в праздновании Дня вооруженных сил и национального дня Испании. Торжества прошли в Гранаде.

Для такого события королева выбрала красивый аутфит. На ней была белая блузка с короткими рукавами-фонариками и юбка миди с разноцветным абстрактным принтом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Летиция дополнила розовыми слингбэками на шпильках и розовой сумочкой из крокодиловой кожи. Волосы она собрала в низкий хвост, сделала макияж с розовой помадой и украсила уши золотыми серьгами с разноцветными камешками.

Напомним, королева Летиция посетила мероприятие, посвященное всемирному дню Красного Креста в Мадриде. Она продемонстрировала элегантный лук в платье-рубашке с пестрым принтом и лакированных слингбэках.

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