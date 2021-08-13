В кремовом костюме и с экстравагантными серьгами: Елена Зеленская посетила фотовыставку

В кремовом костюме и с экстравагантными серьгами: Елена Зеленская посетила фотовыставку

Первая леди Украины выбрала для своего выхода нежный деловой аутфит.

На днях Елена Зеленская приняла участие в открытии международной выставки фотоискусства Photo Kyiv 2021 — "Не | видимое жизни" в Национальном заповеднике "София Киевская". Центральной темой арт-события стала безбарьерность в современном обществе. Фотографии с события первая леди опубликовала в Instagram.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

"Экспертная комиссия отобрала 10 уникальных и трогательных фотоисторий. Основная идея заключалась в том, чтобы привлечь внимание к таким ценностям, как уважение, терпимость, сострадание, открытость и сопереживания.

Лично я замерла возле фото, на котором девочка с расстройствами аутистического спектра сидит напротив окна. Обратите на него внимание. Какой взгляд у этой девочки! Как фотограф смогла поймать момент одиночества, но одновременно — открытости этому миру.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Совет был присоединиться к событию и посмотреть работы с Photo Kyiv 2021. Ведь это не просто фотографии, а сочетание смелых идей и глубокого осмысления социальных вопросов", — написала она под снимками.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

На мероприятии госпожа Зеленская продемонстрировала нежный деловой образ. На ней была белая рубашка и костюм кремового цвета, состоящий из жакета и широких штанов.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Первой леди сделали аккуратную укладку с боковым пробором и нежный макияж. В ушах у нее были экстравагантные серьги, которые очень шли к луку.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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