- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом костюме и серьгах-цепочках: Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе
Первая леди выбрала сдержанный деловой образ для участия в юбилейном мероприятии, посвященном женскому лидерству и равенству.
Елена Зеленская приняла участие в десятом Украинском женском конгрессе. В этом году событие собрало более 45 украинских и зарубежных докладчиков и докладчиц на семи дискуссионных площадках.
Для мероприятия первая леди выбрала элегантный костюм светлого кремового оттенка, состоявший из удлиненного жакета с широкими лацканами и широких брюк со стрелками. Под жакетом на ней была серая рубашка с застегнутым воротником. Наряд Зеленская сочетала с темными туфлями.
Образ Елена дополнила золотистыми серьгами-цепочками. Волосы она уложила мягкими волнами и нанесла макияж с помадой розового оттенка.
Зеленская выступила за трибуной, а затем присоединилась к групповому фотографированию с участниками конгресса.
Напомним, Елена Зеленская в черной ветровке, широких джинсах и кедах посетила Черкасскую область.