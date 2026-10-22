В кремовом костюме и серьгах-цепочках: Елена Зеленская выступила на Украинском женском конгрессе

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в десятом Украинском женском конгрессе. В этом году событие собрало более 45 украинских и зарубежных докладчиков и докладчиц на семи дискуссионных площадках.

Для мероприятия первая леди выбрала элегантный костюм светлого кремового оттенка, состоявший из удлиненного жакета с широкими лацканами и широких брюк со стрелками. Под жакетом на ней была серая рубашка с застегнутым воротником. Наряд Зеленская сочетала с темными туфлями.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ Елена дополнила золотистыми серьгами-цепочками. Волосы она уложила мягкими волнами и нанесла макияж с помадой розового оттенка.

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Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Зеленская выступила за трибуной, а затем присоединилась к групповому фотографированию с участниками конгресса.

Напомним, Елена Зеленская в черной ветровке, широких джинсах и кедах посетила Черкасскую область.

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