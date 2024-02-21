В кремовом костюме и в компании мамы: Эмилия Кларк получила орден из рук принца Уильяма

Эмилия Кларк стала кавалером Ордена Британской империи во время церемонии вступления в должность в Виндзорском замке. Ее наградили, как соучредителя и попечителя организации SameYou, которая помогает людям восстанавливаться после черепно-мозговых травм. У Эмилии дважды было внутричерепное кровоизлияние.

Орден ей вручил принц Уэльский Уильям. Также кавалером ордена стала ее мама Дженнифер Кларк.

Эмилия приехала на церемонию в кремовом коротком жакете и юбке миди, дополнив образ черными туфлями с круглыми носами и стразами на них. Она собрала волосы в низкий пучок и прикрепила к ним черный бант, а также надела серьги с бриллиантами и сделала легкий дневной макияж.

Эмилия Кларк / Фото: Getty Images

Ее мама Дженнифер была в молочном пальто, с золотой цепочкой на шее и широким золотым кольцом на пальце. Дамы сфотографировались возле Виндзорского замка после церемонии.

Эмилия Кларк с мамой Дженнифер / Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям недавно вернулся в Лондон из Норфолка, чтобы посетить церемонию BAFTA, а также провести несколько рабочих мероприятий в Виндзоре.

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