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В кремовом костюме-тройке и с элегантным колье: премьер-министр Италии продемонстрировала эффектный аутфит
Джорджа Мелони сделала ставку на светлый деловой аутфит, который дополнила красивым украшением на шее.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла участие в пресс-конференции по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе.
Политик продемонстрировала там красивый образ. На ней был костюм кремового оттенка, состоящий из двубортного жакета свободного кроя с золотистыми пуговицами, жилета с V-образным вырезом и широких брюк со стрелками.
Аутфит премьер-министр дополнила молочными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Шею она украсила массивным золотистым колье с декоративными элементами в форме листочков. На руках у Джорджи были кольца.
Мелони уложила волосы в красивые локоны, нанесла макияж с розовой помадой и сделала французский маникюр.
Напомним, Джордж Мелони в костюме-тройке цвета мокко получила награду.