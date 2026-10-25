В кремовом костюме-тройке и с элегантным колье: премьер-министр Италии продемонстрировала эффектный аутфит

Джорджа Мелони / © Associated Press

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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приняла участие в пресс-конференции по итогам саммита Европейского совета в Брюсселе.

Политик продемонстрировала там красивый образ. На ней был костюм кремового оттенка, состоящий из двубортного жакета свободного кроя с золотистыми пуговицами, жилета с V-образным вырезом и широких брюк со стрелками.

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Джорджа Мелони / © Getty Images

Аутфит премьер-министр дополнила молочными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках. Шею она украсила массивным золотистым колье с декоративными элементами в форме листочков. На руках у Джорджи были кольца.

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Джорджа Мелони / © Associated Press

Мелони уложила волосы в красивые локоны, нанесла макияж с розовой помадой и сделала французский маникюр.

Напомним, Джордж Мелони в костюме-тройке цвета мокко получила награду.

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