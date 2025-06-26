В кремовом костюме-тройке и золотом чокере: премьер-министр Италии Джорджо Мелони на саммите НАТО

Джорджа Мелони / © Associated Press

Премьер-министр Италии Джорджо Мелони приняла участие в саммите НАТО в Гааге.

На групповом фото глав государств и правительств НАТО госпожа Мелони предстала в деловом аутфите. На ней был элегантный кремовый костюм-тройка, состоявший из двубортного жакета с золотыми пуговицами, жилета и брюк-палаццо.

Лук премьер дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с коралловой помадой и украсила шею золотым чокером.

Напомним, Джорджа Мелони на ужин накануне саммита НАТО надела деловой черный костюм, который дополнила остроносыми черными туфлями и черной сумкой на цепочке.