- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1354
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом костюме-тройке и золотом чокере: премьер-министр Италии Джорджо Мелони на саммите НАТО
Итальянская политик всегда тщательно подбирает луки для рабочих выходов.
Премьер-министр Италии Джорджо Мелони приняла участие в саммите НАТО в Гааге.
На групповом фото глав государств и правительств НАТО госпожа Мелони предстала в деловом аутфите. На ней был элегантный кремовый костюм-тройка, состоявший из двубортного жакета с золотыми пуговицами, жилета и брюк-палаццо.
Лук премьер дополнила белыми остроносыми туфлями на шпильках и с ремешками. Она сделала идеально ровную укладку, макияж с коралловой помадой и украсила шею золотым чокером.
Напомним, Джорджа Мелони на ужин накануне саммита НАТО надела деловой черный костюм, который дополнила остроносыми черными туфлями и черной сумкой на цепочке.