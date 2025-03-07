В кремовом луке и туфлях-лодочках: принцесса Беатрис впервые появилась на публике после вторых родов

Принцесса Беатрис впервые появилась в светском обществе после рождения второй дочери Афины.

Вместе с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци принцесса Йоркская посетила благотворительный вечер Borne's Wonderland Gala, посвященный исследованию недоношенности. Недавно Беатрис стала покровителем организации.

В Музей Виктории и Альберта принцесса Беатрис приехала в жакете с поясом на талии и бантами на груди, украшенными жемчугом и юбке миди кремового цвета от Self-portrait, была обута в нюдовые туфли-лодочки на каблуках с застежками вокруг щиколотки Jennifer Chamandi, а в руках у нее был клатч в тон от Roger Vivier.

Беатрис уложила свои темные локоны мягкими волнами, сделала выразительный макияж и надела маленькие серьги-колечки.

Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци был в элегантном черном костюме и галстуке-бабочке, белой рубашке и обут в замшевые туфли.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Они посетили вечер, где собирали средства на исследования в области профилактики преждевременных родов — проблема, близкая принцессе Беатрис, так как ее вторая дочь Афина родилась на месяц ранее предполагаемого срока.

Новорожденная дочь принцессы Беатрис - Афина Элизабет Роуз Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

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