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В кремовом наряде и жемчужных украшениях: императрица Масако перед чаепитием встречала гостей
Японская императрица в светлом ансамбле встречала гостей в своей резиденции.
Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако встречали в Императорском дворце бельгийскую принцессу Астрид и ее мужа принца Лоренца, которые с официальным визитом посетили Токио. Императорская семья устроила для них чаепитие.
Масако появилась там в элегантном аутфите. На ней был наряд кремового оттенка, состоявший из жакета с выточками и платья миди свободного силуэта. Обута она была в кремовые кожаные туфли на низких каблуках.
Императрица собрала волосы в низкий пучок и украсила уши большими жемчужными серьгами.
Напомним, императрица Масако в светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом побывала на конной гонке.