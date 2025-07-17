В кремовом наряде и жемчужных украшениях: императрица Масако перед чаепитием встречала гостей

Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

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Император Японии Нарухито и его супруга императрица Масако встречали в Императорском дворце бельгийскую принцессу Астрид и ее мужа принца Лоренца, которые с официальным визитом посетили Токио. Императорская семья устроила для них чаепитие.

Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Масако появилась там в элегантном аутфите. На ней был наряд кремового оттенка, состоявший из жакета с выточками и платья миди свободного силуэта. Обута она была в кремовые кожаные туфли на низких каблуках.

Император Японии Нарухито и императрица Масако / © Associated Press

Императрица собрала волосы в низкий пучок и украсила уши большими жемчужными серьгами.

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Напомним, императрица Масако в светло-салатовых штанах и пастельном жакете с принтом побывала на конной гонке.