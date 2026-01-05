ТСН в социальных сетях

В кремовом пальто и любимой меховой шляпе: королева Камилла сходила на службу с королем Чарльзом

Королева Камилла и король Чарльз попали под прицел фотографов в Сандрингеме.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Супруги, которые проводят в своем загородном поместье в Норфолке зимние каникулы, сходили на воскресную службу в церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

Это был первый совместный выход королевских супругов после появления на службе на Рождество.

77-летний монарх надел элегантное коричневое пальто от Anderson & Sheppard, которое он носит последние 40 лет, чтобы противостоять зимнему холоду в Норфолке, где температура в эти выходные опустилась до -1 градуса Цельсия.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

А 78-летняя королева Камилла выглядела невероятно элегантно, сопровождая своего мужа в кремовом пальто от Fiona Сlare, замшевых сапогах до колен Russell Bromley и шляпе с меховой отделкой от Lockhatters. Также на руках у Камиллы были кожаные перчатки Ede & Ravenscroft и в руках маленькая черная сумка от Chanel.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, на рождественской службе королева появилась на публике вся в красном. Она сочетала пальто с широкополой шляпой и выглядела великолепно и празднично.

Королева Камилла на Рождество / © Getty Images

Королева Камилла на Рождество / © Getty Images

