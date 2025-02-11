В кремовом пальто и шапке-бини: Меган Маркл блистала в новом зимнем образе на Invictus Games

Меган Маркл и принц Гарри приехали из Ванкувера в Уистлер во второй день Invictus Games.

Супруги приняли участие в приветственном вечере в Уистлере – городе, который разделяет "Игры непокоренных" с Ванкувером.

Меган появилась на публике в кремовом макси-пальто Calina от Mackage из переработанного пуха, носила черные джинсы-скинни, черный свитер с высокой горловиной и черную шапку-бини. Она добавила к образу мягкие перчатки Moncler и массивные сапоги на шнуровке.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Меган и Гарри присутствовали на дебютном соревновании по скелетону на Invictus Games, также принц выступил перед публикой.

"Спасибо всем вам огромное за любовь и поддержку этих невероятных спортсменов. Вы все пришли сюда, зная, что замерзнете, так что спасибо вам за поддержку!", - сказал Гарри.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

"Игры" продлятся до 16 февраля, до конца этой недели. Вчера, напомним, Сассекские посетили баскетбольный матч и сходили на керлинг.

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