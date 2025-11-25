В кремовом пальто-кимоно, рубиновых перчатках и клетчатых туфлях: Мелания Трамп встретила рождественскую елку

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп возле Белого дома встретила главный атрибут приближающегося праздника — рождественскую елку. Это ежегодная традиция, которая знаменует начало праздничного сезона в резиденции президента США.

Дерево привезли с фермы Korson’s Tree Farms в Мичигане на зеленой тележке, украшенной рождественскими венками и запряженной двумя лошадьми.

Первая леди осмотрела елку, пообщалась с кучерами, которые были одеты в черные фраки, бабочки, белые рубашки и черные шляпы-цилиндры.

Елку установят в президентском парке. Торжественная церемония зажжения огней состоится 4 декабря, на которой будет присутствовать президент США Дональд Трамп. Еще одну елку поставят в Голубой комнате. По традиции, жена президента сама будет выбирать украшения для нее.

Госпожа Трамп встречала рождественское дерево в элегантном пальто-кимоно кремового оттенка с широкими рукавами длины три четверти от Dior. Талию она подчеркнула таким же поясом. На Мелании также было молочное трикотажное платье миди и кожаные высокие рубиновые перчатки.

Аутфит она дополнила клетчатыми остроносыми туфлями на высоких шпильках от Manolo Blahnik. Госпожа Трамп сделала красивую прическу с локонами и макияж смоки-айс и с розовым блеском на губах.

Напомним, Меланию Трамп сфотографировали в аэропорту Северной Каролины. На ней была куртка верблюжьего цвета, шоколадный свитер и шоколадные кожаные брюки.