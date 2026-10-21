В кремовом пальто, перчатках и тиаре: родственница короля Чарльза очаровала образом на банкете

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

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Мероприятие было организовано для султана Омана, который находится с трехдневным визитом в Великобритании.

Герцогиня Глостерская приехала на ужин в элегантном кремовом длинном пальто с тремя крупными пуговицами и рукавом три четверти и высоких белых перчатках, а в руках держала прямоугольный клатч. Биргитта также носила тиару, как и остальные женщины королевской семьи, а на шее у нее было роскошное колье с бриллиантами и другим крупным фиолетовым камнем, и также бриллиантовые серьги-гвоздики были в ушах.

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Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня сделала свою фирменную прическу и выразительный макияж.

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Ранее мы показывали, какие образы для этого банкета выбрали королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт.

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