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В кремовом пальто, перчатках и тиаре: родственница короля Чарльза очаровала образом на банкете
80-летняя герцогиня Глостерская Биргитта присутствовала на государственном банкете в Виндзорском замке вчера вечером.
Мероприятие было организовано для султана Омана, который находится с трехдневным визитом в Великобритании.
Герцогиня Глостерская приехала на ужин в элегантном кремовом длинном пальто с тремя крупными пуговицами и рукавом три четверти и высоких белых перчатках, а в руках держала прямоугольный клатч. Биргитта также носила тиару, как и остальные женщины королевской семьи, а на шее у нее было роскошное колье с бриллиантами и другим крупным фиолетовым камнем, и также бриллиантовые серьги-гвоздики были в ушах.
Герцогиня сделала свою фирменную прическу и выразительный макияж.
Ранее мы показывали, какие образы для этого банкета выбрали королева Камилла и принцесса Уэльская Кейт.