В кремовом пальто с мехом: красивая Карла Бруни на вечеринке Gucci в Париже

Вчера вечером 55-летняя Карла была гостьей закрытого ужина, организованного Домом Gucci в отеле Ritz в Париже. На мероприятие Бруни приехала в кремовом пальто с меховым воротником и поясом на талии, дополнив лук классическими черными туфлями-лодочками на каблуках. В руках она держала маленькую черную сумку на бамбуковой ручке.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Карла сделала красивую укладку волнами и насыщенный макияж с акцентом на блестящие тени на веках и матовой помадой накрасила губы. Выглядела очень хорошо.

Также на Парижской неделе моды Бруни посетила показ весенней коллекции 2023 Giorgio Armani Prive Haute Couture. Тогда перед камерами она появилась в черном топе с сеткой и брюках-дудочках, туфлях на каблуках и с серебристым клатчем в руках.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Также во Франции Карла Бруни побывала на шоу Christian Dior в Париже, куда приехала в сером платье-накидке от Dior, под которым была черная водолазка, ее талию подчеркивал тонкий серый ремешок, к образу она подобрала черные колготы в сетку и туфли-лодочки с принтом и на каблуках.

Карла Бруни / Фото: Getty Images

Карла Бруни и Карли Клосс / Фото: Getty Images

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