- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 142
- Время на прочтение
- 1 мин
В кремовом платье и белых туфлях: Шарлотта Казираги посетила показ Chanel
Монакская журналистка и писательница Шарлотта Казираги посетила Парижскую неделю моды.
По традиции Шарлотта присутствовала на показе коллекции Chanel весна/лето 2026, представленной в Париже на Неделе моды.
Для выхода племянница князя Монако выбрала кремовое платье миди с декором на подоле в виде бахромы и белые туфли с черными носами, а ее образ дополнил нежно-розовый маникюр, несколько золотых колец и браслетов на запястье, а также сверкающие золотые серьги в ушах. Шарлотта распустила волосы, уложив их легкими волнами и сделала лаконичный, как и всегда, макияж.
Напомним, недавно Казираги выпустила свою первую книгу, которая называется «Трещина». В ней она исследует различные философские течения, касающиеся процесса переживания горя. Еще одна тема, которую Шарлотта затрагивает в своей книге — материнство, которое Казираги описывает как «огромное эмоциональное и физическое бремя».
У Шарлотты двое сыновей от предыдущих отношения. Старший сын Рафаэль Эльмалех (родился в 2013-м) от актера Гада Эльмалеха и младший Бальтазар Рассам (родился в 2018-м) от кинопродюсера Дмитрия Рассама, с которым Казираги развелась.